Peter Andre und Victoria Beckham teilen besondere Verbindung

Die Musiker Peter Andre (49) und Victoria Beckham (48) haben abgesehen von ihrer Berufung auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Während Victoria als Mitglied der Spice Girls und später Ehefrau vom ehemaligen Fußballstar David Beckham (47) an Bekanntheit erlangte, wurde Peter im Rahmen einer Talentshow entdeckt und bekam für seinen Hit "Mysterious Girl" fünf Jahre später eine Goldene Schallplatte verliehen. Jetzt verriet Peter, welche besondere und kuriose Verbindung er mit Victoria Beckham teilt.

In einem Interview mit OK! magazine erzählte er, wie sich seine und Victorias Mutter zu Beginn ihrer Karrieren gegenseitig Zeitungsausschnitte zugeschickt hätten. Denn während Victorias Mutter Jackie Adams im Vereinigten Königreich lebte, befand sich Thea, Peters Mutter, zum Zeitpunkt des Karrierestarts ihres Sohnes in Australien. "Als ich in den 90ern im Vereinigten Königreich war, hat Victoria Beckhams Mutter meiner Mum Ausschnitte über mich aus Magazinen geschickt", erinnerte er sich. Andersherum soll Thea Artikel über die Spice Girls aus australischen Zeitschriften an Jackie übermittelt haben.

Peter, der in Australien aufgewachsen ist, berichtete in seiner Kolumne im new! magazine von seinen Plänen, mit seiner Familie im Dezember in die Heimat zu reisen. Der Gesundheitszustand seiner Mutter soll sich verschlechtert haben, was ihm Sorgen bereite: "Wir möchten so schnell und lange wie möglich dorthin reisen. Doch mit den verschiedenen Schulzeiten der Kinder ist das ziemlich kompliziert."

Getty Images Peter Andre im Juli 2019 in London

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

