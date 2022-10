Ryan Reynolds happy bei Geburtstagsfeier mit der Familie

Ryan Reynolds (46) hat seinen Tag offenbar in vollen Zügen genossen. Der Green Lantern-Darsteller und Blake Lively (35) sind seit zehn Jahren miteinander verheiratet. Die beiden haben auch schon drei Töchter – und Nummer vier ist bereits auf dem Weg. Dass der Schauspieler ein totaler Familienmensch ist, stellte er nun auch wieder unter Beweis: Ryan verbrachte seinen Geburtstag gemeinsam mit seinen Liebsten.

Auf Instagram postete der Deadpool-Star einige Bilder von seinem 46. Ehrentag, den er offenbar am Meer verbracht hat. So sieht man ihn an einem Tisch sitzen, auf dem ein Kuchen mit Kerzen steht, umringt von seiner Frau Blake, Mutter Tammy und Bruder Terry. Eine andere Aufnahme zeigt Ryan glücklich und zufrieden mit einem Glas Kaffee in der Hand, während er eine kunterbunte Sonnenbrille mit der Aufschrift "Happy Birthday" trägt. Auch auf einem Boot mit seinem Bruder oder beim Schwimmen sieht man das Geburtstagskind. "Dieser Geburtstag war der beste Geburtstag von allen. Danke für all die netten Nachrichten", schrieb der Familienvater zu seinem Beitrag.

Doch wird es in Ryan und Blakes Leben mit ihrem vierten Kind auch noch so einen entspannten Tag geben? Ein Insider verriet vor wenigen Wochen gegenüber US Weekly, dass sich die Eltern schon einen Plan überlegt hätten. "Sie halten nun mehr denn je zusammen und unterstützen sich gegenseitig", plauderte die Quelle das Erfolgsgeheimnis des Paars aus.

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds mit seinem Bruder Terry, seiner Mutter Tammy und seiner Frau Blake Lively

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und sein Bruder Terry

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds im Urlaub

