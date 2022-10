Während Kanye-Eklat: Kim Kardashian gönnt sich Familienzeit!

Kim Kardashian (42) findet offenbar Halt bei ihren Kids! Seit der Trennung von Kanye West (45) hat es die Reality-TV-Bekanntheit alles andere als leicht. Nachdem der Rapper immer wieder heftig gegen sie und ihre Ex-Liebelei Pete Davidson (28) geschossen hat, sorgt der Musiker aktuell vor allem durch seine antisemitischen Äußerungen für Aufruhr. Ebenso wie die Vierfachmama selbst distanzierten sich auch andere Mitglieder der Kardashian-Jenner-Familie bereits von dessen Aussagen. Mit ihren Kids gönnte sich Kim nun eine wohltuende Auszeit!

Via Instagram teilte Kim am Dienstag einige Schnappschüsse von einem gemeinsamen Familienausflug zu einem Halloween-Event in ihrer Gegend. Vor allem ihrem Sohnemann Saint (6) scheint die Grusel-Veranstaltung besonders viel Spaß gemacht zu haben – immerhin sieht man den Sechsjährigen immer wieder vor gruseligen Kürbissen und bunten Lichterketten posieren. Auch Robert Kardashian (35) oder Kourtney Kardashian (43) teilten einige Bilderreihen von dem Ausflug.

Wie gut es Kim ohne ihren Ex geht, zeigte sie zuletzt auch im Rahmen ihrer Geburtstagsparty. Ihren Ehrentag verbrachte die 42-Jährige nämlich umgeben von ihren Liebsten. Wie TMZ berichtete, soll Kim ihre engsten Freunde und Familienmitglieder zu sich in ihr Büro in Los Angeles eingeladen haben.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Saint West auf einem Halloween-Event

Getty Images Kim Kardashian bei einer Premiere 2022

