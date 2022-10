Wer konnte "Joko & Klaas gegen ProSieben" diesmal gewinnen?

Wer schnappte sich den Sieg am Ende? Auch heute Abend ging es bei Joko & Klaas gegen ProSieben um die TV-Wurst. In der bereits fünften Staffel treten die beliebten TV-Moderatoren gegen ihren Heimatsender an – und wollen dabei 15 Minuten Sendezeit in der Prime Time gewinnen. Das gestaltet sich jedoch gar nicht so einfach: Gewann das Duo um Joko (43) und Klaas (39) am heutigen Abend?

Auch dieses Mal bekamen die Zuschauer mal wieder einiges an Spaß und Spannung geboten. Joko und Klaas mussten sich wieder einigen schwierigen Challenges stellen – beispielsweise mussten sie Gegenstände erraten und diese ihrem gegenüber dann erklären. "Das ist ein freches Spiel", meckerte Klaas über dieses Spiel empört. Am Ende konnten sich die beiden aber doch klar durchsetzen: Sie gewannen vier von sechs Vorteile fürs Finale und konnten die am Ende nutzen – deshalb bekommen somit eine Viertelstunde Sendezeit, die sie verwenden können, wie sie wollen.

In der vergangenen Woche war ihnen das jedoch nicht gelungen. Ausgerechnet zum Staffel-Auftakt hatten Joko und Klaas das Duell gegen den TV-Sender nicht gewinnen können. Deswegen erwartete die zwei eine witzige Strafe: Sie mussten die restliche Woche den Job von Aiman Abdallah (57) übernehmen und somit drei Folgen von "Gaileo" moderieren.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

