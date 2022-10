"Bauer sucht Frau"-Jörg wusste von Patricias Erotik-Clips!

Für Jörg ist Patricias Vorgeschichte offenbar nichts Neues! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Bauer sucht Frau-Hofdame in der Vergangenheit erotische Clips gedreht und im Internet veröffentlicht hat. Der Sender RTL hat das inzwischen bestätigt. Patricias einstige Pornokarriere sei jedoch kein Grund gewesen, sie von der Sendung auszuschließen – immerhin handle es sich dabei um nichts Verwerfliches. Doch auch Jörg wusste wohl davon!

RTL zufolge habe Patricia den Ammenkuhhalter kurz nach dem Kennenlernen über ihre früheren Tätigkeiten informiert. Das veränderte zwischen ihnen aber wohl nichts. Zumindest flirteten der 49-Jährige und die Verwaltungsfachangestellte auch nach dem Geständnis, was das Zeug hält. Die 40-Jährige ging während der Hofwoche außerdem schon ziemlich auf Tuchfühlung: Immer wieder sucht sie seine Nähe, küsst oder betatscht ihn.

Patricia hatte in den vergangenen "Bauer sucht Frau"-Folgen häufiger betont, dass sie sich schon in Jörg verliebt habe. "Du bist perfekt. Du bist mein absoluter Traummann!", schmachtete die Blondine ihn beispielsweise in der fünften Episode an. Das schmeichelte dem Hessen natürlich sehr. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal für jemanden ein Traummann bin, weil ich halt so schüchtern bin", erklärte der Freiwillige Feuerwehrmann.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jörg und Patricia bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jörg, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

RTL Jörg und Patricia bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de