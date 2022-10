Hatten Florence Pugh und Harry Styles etwa eine Set-Affäre?

Der Psychothriller "Don't Worry Darling" war schon vor dem Kinostart in aller Munde! Grund dafür waren die hitzigen Streitigkeiten hinter den Kulissen zwischen der Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) und der Regisseurin Olivia Wilde (38). Zum Zeitpunkt der Premiere vermied die Britin sogar jegliche Interviews bezüglich der Zusammenarbeit mit der Ex-Frau von Jason Sudeikis (47). Neue Informationen zu den Co-Stars bringen wahrscheinlich etwas Licht ins Dunkel. Florence Pugh und Harry Styles (28) sollen eine Affäre gehabt haben, die Olivia mehr als eifersüchtig machte!

Zu Beginn der Dreharbeiten von "Don't Worry Darling" sollen Florence und Harry miteinander geschlafen haben. Das plauderte jetzt das ehemalige Kindermädchen von Olivia und Jason in ihrem Interview gegenüber Daily Mail aus. Die Information zu der Affäre bekam die Angestellte angeblich von Jason, der mit Olivia über ihre Eifersucht gesprochen haben soll. Der zweifachen Mutter gefiel das Anbandeln ihrer beiden Co-Stars wohl nicht so sehr, denn Olivia soll schon kurz nach ihrem ersten Treffen im Jahr 2020 schwer in den ehemaligen One Direction-Sänger verliebt gewesen sein.

Olivia habe die Beziehung zwischen ihren Hauptdarstellern missbilligt und sei deshalb ziemlich eifersüchtig gewesen, was zur Eiszeit mit Florence führte. "Dann fing Olivia selbst an, Harry zu treffen. Das ging alles sehr schnell", verriet das Kindermädchen weiter. Zu Beginn ihrer Set-Beziehung soll Olivia sogar noch mit dem Vater ihrer Kinder zusammengewesen sein.

Getty Images Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles und Gemma Chan

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Dezember 2019

