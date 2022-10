"Hochzeit auf ersten Blick"-Peter von Christoph belustigt

Macht sich Peter etwa über Christoph lustig? Der Polizeibeamte und der Müllermeister gingen in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick jeweils eine Ehe mit einer ihnen zuvor unbekannten Frau ein. Während Peter und seine Frau Jaqueline von Beginn an auf Wolke sieben zu schweben scheinen, haben Christoph und Nadine mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. In der Folge vom Montag passierte dem freiwilligen Feuerwehrmann dann auch noch ein Malheur – er vergaß den Namen seiner Frau. Auf Social Media zeigte sich Peter nun belustigt darüber.

In seiner Instagram-Story teilte der Bayer einen Clip der peinlichen Situation von Christoph. In diesem stellte der 29-Jährige sich und seine Ehefrau einer Kapitänin vor. Doch anstelle von Nadine nannte der Müllermeister seine Partnerin Nadja – worauf sie ihn direkt hinwies. "Mein kleiner Favorit bisher", betitelte Peter die Szene und versah seinen Kommentar mit einem zwinkernden Smiley.

Die Namensverwechslung scheint der Ehe von Christoph und Nadine jedoch nichts anzuhaben. Stattdessen hat das Paar mit anderen Dingen zu kämpfen: Die Maschinenbau-Ingenieurin wünscht sich von dem 29-Jährigen mehr Nähe. "Es ist ein bisschen schwierig, mit dieser ganzen Situation umzugehen, dass er immer Step für Step nach vorne geht und plötzlich ist er fünf Schritte wieder nach hinten", zeigte sich die Berlinerin in der aktuellen Folge enttäuscht.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Christoph und Nadine von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Nadine und Christoph bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

