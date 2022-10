Karriere-Ende? Kanye West verliert immer mehr Partner!

Kanye West (45) muss nun mit den Konsequenzen leben! Seit einigen Monaten sorgt er mit ziemlich fragwürdigen Aktionen für Aufruhr: So trug er beispielsweise auf der Pariser Fashion Week ein "White Lives Matter"-Shirt und auf Social Media teilte er antisemitische Aussagen. Mittlerweile haben mehrere Partner die Zusammenarbeit mit dem Rapper und Designer beendet – so auch Adidas. "Adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede", lautet es in einem offiziellen Statement.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de