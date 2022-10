Maren Wolfs Sohn Lyan war eine Nacht im Krankenhaus

Maren Wolf (30) macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Im August 2020 begrüßten die Influencerin und ihr Mann Tobias Wolf den kleinen Lyan River Wolf (2) auf der Welt. Inzwischen ist der Sohnemann bereits zwei Jahre alt – und lernt trotzdem schon eine Fremdsprache: Lyan kann bereits einige Farben und Tiernamen auf Englisch sagen. Doch jetzt erlebte Maren eine regelrechte Horror-Nacht: Lyan musste ins Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin ihren Fans von ihrem Erlebnis: "Eine der schlimmsten Nächte in meinem Leben. Kamen gerade mit Lyan aus dem Krankenhaus und der Kleine schläft oben in seinem Bett. Ich habe letzte Nacht nur an seinem Bett im Krankenhaus gesessen und mir so Sorgen gemacht." Lyan habe sich gestern Abend am Kopf verletzt, erklärte die Beauty weiter. "Sein Gesicht ist blau und er hat eine Gehirnerschütterung."

Auch wenn Lyan inzwischen wieder zu Hause ist, macht sich seine Mama immer noch Sorgen. "Ich weiß, sowas passiert und manchmal hat man als Elternteil auch keine Chance, es zu verhindern, wie gestern. Der Sturz war nur wirklich heftig und seine Reaktion hat uns gesagt, wir müssen ins Krankenhaus und das war auch wirklich gut so", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf mit ihrem Sohn Lyan, April 2022

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Mai 2022

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de