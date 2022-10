Michael-Abfuhr: "Bauer sucht Frau"-Christine ist enttäuscht

Diese Pleite ging Christine besonders nah. Bei Bauer sucht Frau hoffte sie, in Rinderhalter Michael die große Liebe zu finden. Tatsächlich wurde die 52-Jährige von ihm zur Hofwoche eingeladen – allerdings nicht alleine, sondern mit ihrer Mitstreiterin Mandy. In der vergangenen Folge musste Christine tatsächlich das Feld räumen, nachdem sich der Niedersachse für ihre Nebenbuhlerin entschieden hatte. Dabei flossen sogar Tränen. Nach diesem Korb von Michael ist Christine total enttäuscht!

Im Promiflash-Interview warf die Administratorin einen Blick zurück auf ihre "Bauer sucht Frau"-Pleite: "Natürlich war es für mich eine Enttäuschung, eine Absage zu bekommen. Ich hatte für mich ja gehofft, die Liebe, einen Partner fürs Leben zu finden." Zwar hatte sie auf eine gemeinsame Zukunft mit Michael gehofft, doch sie sei dann "wie ein Kartenhaus zusammengestürzt." Ihre Abreise habe aber nicht nur sie, sondern auch Mandy und den TV-Bauern emotional werden lassen. "Ich hatte ja doch einige Tage bei Michael mit Mandy verbracht, was uns in dieser speziellen Konstellation zusammen geschweißt hat", betonte Christine.

Ihre Teilnahme an dem Format bereut sie aber trotz der Klatsche keinesfalls. "Ich habe durch 'Bauer sucht Frau' so viele liebe Menschen kennengelernt. [...] Es sind dadurch neue Freundschaften entstanden, worüber ich mich sehr freue", erzählte Christine. Mit einigen Bauern sowie deren Hofdamen stehe sie sogar jetzt noch in Verbindung.

RTL / Stefan Gregorowius Rinderhalter Michael und Kandidatin Mandy

RTL Christine, Michael und Mandy während der "Bauer sucht Frau"-Hofwoche

RTL / Stefan Gregorowius Michael, Kandidat bei "Bauer sucht Frau" 2022

