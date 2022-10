Neue Filmrolle: Zac Efron präsentiert krasse Muskelpakete

Zac Efron (35) bringt seine Fans zum Schwitzen! Der Schauspieler kann bereits jetzt auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. 2006 wurde er mit seiner Rolle in den High School Musical-Filmen zum Teenie-Schwarm. Mittlerweile hat er das Image des süßen Jungen abgelegt und eroberte in Projekten wie "The Greatest Showman" Hollywood. Für seine eigene Dokuserie wurde er sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Zacs neue Rolle braucht jetzt jede Menge Training und das Ergebnis verblüfft seine Fans!

Für den Film "The Iron Claw" wird Zac in die Rolle eines Wrestlers schlüpfen und dafür scheint er ordentlich Muskeln aufbauen zu müssen. Die Instagram-Seite Complex Pop teilte ein Foto des Schauspielers, auf dem er seinen megadurchtrainierten Body präsentiert. Seine Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert und bewundern sein Durchhaltevermögen und seine Disziplin. "Er ist so muskulös wie ein Profibodybuilder", schreibt ein User beeindruckt. "Dein Geheimrezept muss gut sein", überlegt ein anderer.

Dass Zac sich diesen Body hart erarbeitet hat, scheint außer Frage zu stehen. Obwohl einige wohl vermuten, dass er mit ein paar Mittelchen nachgeholfen haben könnte. Gerüchte, der Disney-Star habe sich bereits aufhübschen lassen, gab es schon zuvor. Nachdem er mit einer Schwellung im Gesicht gesehen wurde, vermuteten Fans eine Beauty-OP. Doch Zac dementierte das und erklärte, er habe sich wegen eines Kieferbruchs unters Messer legen müssen.

Zac Efron, Schauspieler

Zac Efron, Schauspieler

Zac Efron in Island

