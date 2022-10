"Überwältigt": Taylor Swift schwärmt von "Midnight"-Erfolg!

Taylor Swift (32) kann es kaum glauben! Vor wenigen Tagen brachte die US-amerikanische Sängerin ihr neues Album "Midnight" auf den Markt – und schon jetzt hat sie mit ihrem neuesten Werk einen Rekord gebrochen. Denn Taylors Fans stürmten nach der Veröffentlichung die Streamingplattform Spotify und spielen ihre Lieder seither rauf und runter. Taylor könnte kaum glücklicher darüber sein, dass ihre neuste Arbeit so gut ankommt!

Während ihres Besuches bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" kam die Beauty aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich fühle mich sehr überwältigt von der Liebe der Fans für diese Platte", eröffnete die 32-Jährige dem Star-Moderator Jimmy Fallon (48) strahlend. Zudem plauderte der Superstar auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Geht sie bald wieder auf Tour? "Wenn es an der Zeit ist, werden wir es tun. Ich vermisse es wirklich", gab Joe Alwyns (31) Freundin dazu preis.

Derweil gab es auf Twitter eine aufgeregte Debatte darüber, von wem Taylor in ihrem neuen Song "Vigilante Shit" singen könnte. Etwa von Kim Kardashian (42) und Kanye West (45)? Der Hit handelt nämlich von einem Liebes-Aus, bei dem die Frau "das Haus bekommt, die Kinder bekommt und den Stolz bekommt." Zudem sei die Besagte sehr hübsch – all diese Punkte könnten auf die The Kardashians-Bekanntheit zu treffen, sind sich Fans sicher.

Getty Images Jimmy Fallon bei der Met-Gala 2021

RCF / MEGA Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2019 in New York

