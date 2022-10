Vor neuem Partner: Jasmin Wagner hatte keinen Kinderwunsch

Jasmin Wagner (42) hatte eigentlich ganz andere Lebenspläne. Die Sängerin, die unter dem Namen Blümchen in den 1990er-Jahren berühmt wurde, ist momentan im neunten Monat schwanger. Es wird ein Mädchen. Erst Ende letzten Jahres bestätigte die Moderatorin, einen neuen Partner zu haben. Jetzt verriet Jasmin: Ein Kind zu haben, gehörte nicht zu ihrem Plan. Erst ihr Freund erweckte den Wunsch in ihr, Mutter zu werden.

"Ich fand mein Leben davor erfüllt, Kinder waren nie Teil meines Masterplans. Ich bin immer so durchs Leben gesurft", erzählte Jasmin im Interview mit Bunte. Doch die Beziehung zu ihrem neuen Freund war anders als ihre Liebschaften zuvor. Plötzlich habe es sich gut angefühlt, sich vorzustellen, mit dem Mann an ihrer Seite ein Baby zu bekommen. "Ich sah, wie er mit kleinen Kindern umgeht und wusste, dass er so viel zu geben hat", erzählte die 42-Jährige.

In ihrem Partner habe Jasmin auch ihren besten Freund gefunden. Doch die Musikerin wusste: Mit über 40 Jahren könne sie sich nicht noch jahrelang Zeit lassen, schwanger zu werden. "Da die 42 bei mir immer näherrückte, waren wir uns einig: Wenn Kinderkriegen eine Option für uns ist, sollten wir es laufen lassen – und dann hat es sofort geklappt", erinnerte sich Jasmin.

Anzeige

Getty Images Jasmin Wagner, Musikerin

Anzeige

Timm, Michael Jasmin Wagner bei der Berlin Fashion Week, 2022

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de