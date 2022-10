Bipolare Störung: Was hilft Selena Gomez bei der Heilung?

Offene Worte von Selena Gomez (30). Die Sängerin hatte in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. 2018 hatte sie zum Beispiel einen Nervenzusammenbruch. 2020 machte sie dann öffentlich, an einer bipolaren Störung zu leiden. Das bedeutet, dass ihre Stimmung zwischen zwei entgegengesetzten Extremen schwankt. Inzwischen hat Selena gelernt, mit der Krankheit umzugehen. Doch was hat ihr dabei geholfen?

In einem von Vanity Fair veröffentlichten TikTok-Video gab die 30-Jährige preis, dass vor allem der Austausch mit anderen förderlich sei. "Es hilft mir, aus meinem Kopf herauszukommen", betonte die einstige "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin. Dadurch gehe es ihr inzwischen auch deutlich besser: "Ich bin glücklicher. Ich habe mehr Kontrolle über meine Emotionen und Gedanken, als ich je hatte."

In ihrer Doku "Selena Gomez – My Mind & Me" wird die Schauspielerin ihren Fans noch tiefere Einblicke in ihr Seelenleben gewähren. In einem Trailer dazu verriet sie bereits: "Ich hatte sehr oft, als ich aufgewachsen bin, das Gefühl, nicht gut genug zu sein."

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez im Oktober 2022

Selena Gomez im Mai 2022

