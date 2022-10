Harry Styles ist in neuem Musikvideo kaum wiederzuerkennen

Harry Styles (28) zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Seit einigen Jahren ist das ehemalige One Direction-Mitglied nun schon als Solokünstler mehr als erfolgreich. Mit seinen Liedern begeistert der "Watermelon Sugar"-Interpret außerdem regelmäßig Millionen Fans auf der ganzen Welt. Im Netz wurde nun das Musikvideo zu seinem Song "Music For A Sushi Restaurant" angekündigt – in dem Clip ist Harry jedoch kaum wiederzuerkennen.

Auf Twitter postete der offizielle Info-Account des Briten neben dem Veröffentlichungsdatum auch einen ersten Schnappschuss des Clips. Das komplette Musikvideo soll am Donnerstagabend erscheinen. Auf dem Foto liegt der 28-Jährige mit entblößtem Oberkörper auf einem Tisch offenbar in einer Küche und schaut irritiert zur Seite. Im Hintergrund stapeln sich Essensreste und dreckiges Geschirr. Doch nicht etwa die Kulisse, sondern das Aussehen des Briten sorgte bei den Fans für Entsetzen: Anstatt wie sonst mit glattrasiertem Gesicht ist Harry auf dem Bild mit einem dunklen Vollbart zu sehen.

Unter dem Tweet zeigten sich etliche Fans entgeistert vom neuen Look des Popstars. "Wer ist das?" oder: "Er ist so hässlich. Oh mein Gott, das ist nicht Harry", lauteten nur einige verzweifelte Kommentare. Viele User verglichen das haarige Aussehen des Musikers zudem mit seinem Charakter aus Olivia Wildes (38) Film "Don't Worry Darling".

Getty Images Harry Styles bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Getty Images Harry Styles im März 2021, Los Angeles

