Heiße Mama: Aurora Ramazzotti genießt ihre Schwangerschaft

Aurora Ramazzotti (25) scheint die aktuelle Zeit in vollen Zügen zu genießen. Im September 2022 bestätigte die Influencerin, dass ihr Partner Goffredo Cerza und sie zum ersten Mal ein Kind erwarten. Seitdem zeigt sich die werdende Mama immer wieder mit ihrem Mini-Babybauch in der Öffentlichkeit. Auch im Netz setzt sie ihre runde Körpermitte gekonnt in Szene: So heizte die Italienerin ihren Fans vor wenigen Tagen beispielsweise in einem sexy Top-Rock-Look ein.

