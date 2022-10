Herzogin Meghan spricht ganz offen über ihre Schwangerschaft

Herzogin Meghan (41) erinnert sich zurück an ihre Schwangerschaft. 2020 entschlossen sich die einstige Suits-Darstellerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) dazu, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren und in den Vereinigten Staaten zu leben. Seitdem geht die US-amerikanische Schauspielerin ihrer Wohltätigkeitsarbeit nach und startete ein neues Projekt: ihren Podcast. Darin gewährte Meghan ihren Fans nun einen Einblick in ihre vergangene Schwangerschaft!

Gemeinsam mit Harry hat die Herzogin von Sussex zwei gemeinsame Kinder. Während Archie (3) 2019 das Licht der Welt erblickte, folgte die kleine Lilibet (1) im Jahr 2021. In "Archetypes" sprach Meghan nun mit Serena Williams (41) und gab der Tennislegende und ihren Fans einen privaten Einblick in die Zeit, als sie noch schwanger war. "Ich bin nur herumgewatschelt. Ich war einfach müde. So müde. Oh mein Gott", erinnerte sich die 41-Jährige, während die Sportlerin in Meghans Augen total sexy während ihrer Schwangerschaft ausgesehen hatte.

Auch in einer anderen Folge plauderte Meghan bereits aus dem Nähkästchen und verriet, dass es ihr vor allem eine britische Tradition besonders angetan habe: Die Zweifachmama ist auf Tee umgestiegen! "Ich habe sonst jeden Tag Kaffee getrunken, aber in Großbritannien nicht wirklich... Ich habe nicht einmal so richtig darüber nachgedacht", erzählte sie.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022 in Den Haag

