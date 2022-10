Kim Kardashian strahlt nach Kanye-Drama auf luxuriösem Event

Kim Kardashian (42) will sich von den jüngsten Ereignissen offenbar nicht beirren lassen! Kanye West (45), der Ex der The Kardashians-Darstellerin, macht sich aktuell ziemlich viele Feinde. Der Grund: Der Musiker polarisiert bereits seit einiger Zeit mit seinen Äußerungen in den sozialen Medien. Mit seinen antisemitischen Kommentaren brachte er das Fass nun zum Überlaufen. Seither distanzieren sich viele Geschäftspartner und enge Bekannte von dem Rapper. Kim will sich von dem Kanye-Eklat anscheinend jedoch nicht die Laune vermiesen lassen!

Auf einem Event der Marke Tiffany & Co. ließ es sich die 41-Jährige am Mittwoch richtig gut gehen. Denn gemeinsam mit anderen prominenten Gästen wie Hailey Bieber (25) oder Miranda Kerr (39) genoss die Reality-TV-Bekanntheit ein luxuriöses Essen und eine ausgelassene Party im Anschluss. Der Antisemitismus-Skandal rund um ihre einstigen Partner scheint die 42-Jährige dabei relativ wenig zu kümmern. Ganz nach dem Motto "Nicht mehr mein Problem" posierte Kim cool mit ihrem Leder-Outfit für die Kameras und freute sich in ihrer Instagram-Story über das üppige Abendessen.

Im Netz hatte sich Kim bereits vor wenigen Tagen deutlich zu den Statements von Kanye geäußert. "Ich stehe an der Seite der jüdischen Gemeinschaft und fordere, dass die schreckliche Gewalt und die hasserfüllten Äußerungen gegen sie sofort beendet werden", stellte sie ihre Sicht der Dinge klar und betonte weiter, dass Hassreden nicht zu entschuldigen seien.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Miranda Kerr auf dem Event von Tiffany & Co. im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2015 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de