Nach Kooperations-Verlust: Kanye West meldet sich im Netz

Kanye West (45) richtet sein Wort an einen CEO. Der Rapper macht aktuell schwere Zeiten durch. Nachdem er sich in den vergangenen Wochen antisemitisch geäußert hatte, kehrten ihm immer mehr Kooperationspartner den Rücken. Unter anderem beendete die deutsche Marke Adidas ihre Zusammenarbeit mit dem "Stronger"-Interpreten. Nun äußerte sich Kanye erstmals selber dazu – in seiner gewohnt ironischen Art und Weise.

Auf Instagram teilte er einige Worte, die er direkt an den CEO Ari Emanuel, nachdem dieser Unternehmen dazu aufgerufen hatte, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuarbeiten. "Ari Emanuel, ich habe an einem Tag zwei Milliarden US-Dollar verloren und bin immer noch am Leben. Dies ist eine Liebesbotschaft. Ich liebe dich immer noch. Gott liebt dich immer noch. Das Geld ist nicht das, was ich bin. Die Menschen sind es, die ich bin." Offenbar scheint Kanye der Verlust nichts auszumachen.

Aber nicht nur Adidas hat die Zusammenarbeit mit Kanye, der sich offiziell in Ye umbenannt hat, beendet. Auch die Luxus-Marke Balenciaga distanziert sich von dem Rapper. "Balenciaga hat nicht länger eine Beziehung zu diesem Künstler und plant auch keine zukünftigen Projekte mit ihm", heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

