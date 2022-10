Nach Paar-Outing: Anna Iffländer und Micha knutschen ständig

Anna Iffländer und Micha Schüler (25) können die Finger nicht voneinander lassen. Die beiden lernten sich in der vergangenen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Doch richtig zusammen fanden sie nicht, weil der Fußballer die Love Island-Bekanntheit immer wieder zurückstieß und sie sogar als "Wanderhure" bezeichnete. Doch inzwischen sind Anna und Micha trotzdem zusammen – und stellen ihre Liebe jetzt öffentlich zur Schau.

Erst vor fünf Tagen machten die beiden ihre Beziehung öffentlich – seitdem wanderten ganze vier weitere Pärchenposts auf die Instagram-Kanäle der beiden. Darauf lachen sie sich verliebt an oder spazieren Hand in Hand. Gerade sind die zwei auch schon gemeinsam im Urlaub auf Annas absoluter Lieblingsinsel Mallorca – und können natürlich auch dort nicht aufhören, am Strand miteinander zu knutschen.

Nach dem Auf und Ab bei "Are You The One?" hatte Micha sich total ins Zeug gelegt, um Anna doch wieder von sich zu überzeugen. "Es war die ganze Zeit so, dass mir durchaus bewusst war, dass ich starke Gefühle für ihn hatte", hatte Anna erklärt. Deshalb wollen die beiden die Vergangenheit jetzt hinter sich lassen und nach vorne schauen – man darf sich also auf das ein oder andere weitere Kussbild freuen.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Micha Schüler, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / annaiff Micha Schüler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de