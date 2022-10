Nach "Are You The One?": Anna und Micha sind nun zusammen!

Jetzt ist es endlich offiziell. Micha und Anna Iffländer lernten sich in der Datingshow Are You The One? – Reality Stars in Love kennen. Dort durchlebten die beiden viele Höhen und Tiefen: Zwischen den beiden krachte es oft, der Ex-Kicker bezeichnete die Influencerin sogar als "Wanderhure". Ihre Streitigkeiten konnten die beiden wohl beilegen, denn auch nach der Sendung sahen sie sich weiterhin. Nun bestätigten Anna und Micha offiziell, ein Paar zu sein!

Mit Bildern auf Instagram gab die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin bekannt, mit Micha zusammen zu sein. Die Aufnahme zeigt die beiden vor einer idyllischen Kulisse auf einer Bank sitzen, während sie verliebt herumturteln. "Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen […]. Aber was sollen wir sagen? 'Das Fundament hat zwar etwas länger gebraucht zum Trocknen, aber der Beton ist inzwischen so gut wie hart geworden'", schrieb Anna zu den Fotos dazu. Damit spielte sie auf den Satz ihres Liebsten bei der AYTO-Reunion an, bei der Micha der Beziehungsfrage damals mit einer Metapher ausgewichen ist.

Für Anna war das wohl ein großer Schritt. "Ich weiß nicht warum, aber ich war gerade so nervös, als ich diesen Beitrag hochgeladen habe […]. Das ist gerade alles voll emotional", verriet sie kurz nach ihrem Post in ihrer Story und kündigte an: "Morgen kommt Micha wieder nach Dortmund, dann werden wir gemeinsam mit euch noch einmal darüber quatschen."

