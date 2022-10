Die "Köln 50667"-Stars Pia und Diana haben eine enge Bindung

Süß, wenn aus Kolleginnen echte Freundinnen werden! Pia Tillmann (34) und Diana Schneider spielen seit Jahren Seite an Seite in der beliebten Vorabend-Soap Köln 50667. Während Pia die Rolle der Powerfrau Meike Weber verkörpert, spielt Diana die Sängerin Samantha Berger. Die Schauspielerinnen hatten beide Soap-Pausen eingelegt, bevor sie 2020 schließlich zurückgekehrt sind. Offenbar ist das nicht ihre einzige Gemeinsamkeit. Promiflash verraten die zwei, wie gern sie sich haben!

Auf die Frage, wer ihr Lieblingsmensch am Set von "Köln 50667" sei, gab Pia preis, dass sie am besten mit Diana auskommt. Denn sie drehen nicht nur zusammen – sie würden sich auch privat super verstehen, seien befreundet und würden denselben schmutzigen Humor teilen. Dass dieses freundschaftliche Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht, bestätigte Diana strahlend im Promiflash-Interview. Auch diese gab Pia als ihre Vertrauensperson an: "Wir haben immer gute Zeiten zusammen gehabt. Man ist für sich da, wenn man sich braucht."

Dass die beiden nicht nur miteinander lachen können, sondern sich auch in schwierigeren Situationen beistehen, deutete Diana ebenfalls an: "Man kann sich vertrauen und sich alles erzählen." Sie fügte hinzu, dass es zwischen ihnen einfach harmonieren würde.

RTL2 / "Köln 50667" Diana Schneider, Musikerin und Schauspielerin

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Instagram / piatillmann Diana Schneider, Zico Banach und Pia Tillmann

