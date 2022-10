Kris Jenner und Corey Gamble glänzen bei Tiffany & Co. Event

Was für ein schöner Anblick! 2014 trafen sich Kris Jenner (66) und Corey Gamble (41) zum ersten Mal auf einer Party ihres gemeinsamen Freundes Riccardo Tisci (48). Obwohl die beiden Liebenden ihre Beziehung erst einige Zeit später öffentlich machten, sind sie schon länger ein eingespieltes Team. Jetzt besuchten die langjährigen Turteltauben am Mittwochabend ein Event in Los Angeles und zogen dabei alle Blicke auf sich!

Kris feierte mit ihrem Partner Corey die Veröffentlichung der "Lock" Kollektion von Tiffany & Co. Die sechsfache Mutter, die am 3. November ihren 67. Geburtstag feiert, begeisterte an dem Abend in schwarzer Eleganz. Kris trug ein Spitzenkleid mit Verzierungen aus Samt. Das wadenlange Kleid kombinierte sie mit einer schwarzen Strumpfhose, Samt-Heels und einer kleinen Handtasche. Diamantohrringe und eine orangefarbene Uhr komplettierten ihren Look. Corey zog die Blicke mit einem mintfarbenen Anzug auf sich, den ein weißes T-Shirt und Turnschuhe zur Geltung brachten.

Obwohl Kris auch an diesem Abend einen Ring am Finger trug, müssen die Fans des Paares wohl auch weiterhin auf eine mögliche Verlobung der beiden warten. Vor einiger Zeit verriet ein Freund der Unternehmerin gegenüber The Sun: "Kris und Corey sind glücklich zusammen, aber sie sind nicht verlobt und werden sich auch nicht verloben. Kris wird nie wieder heiraten und das ist okay für sie!"

Getty Images Kris Jenner und ihr Partner Corey Gamble

Getty Images Corey Gamble, 2022

Mega Corey Gamble und Kris Jenner, 2022

