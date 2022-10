Matthew Perry war total in "Friends"-Kollegin verschossen

Unerwiderte Liebe am Set von Friends? Matthew Perry (53) kennt man vor allem durch seine Rolle des Chandler Bing in der beliebten US-Sitcom. In der Serie dreht sich alles um die sechs Hauptfiguren und ihre Beziehungen untereinander. Eine interessante Beziehung fand jedoch hinter der Kamera statt und die stand unter keinem guten Stern. Matthew Perrys Schwärmerei für eine seiner "Friends"-Kolleginnen wurde nämlich nie erwidert!

In seiner Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" verriet der 53-Jährige, dass er noch vor ihrer gemeinsamen Zeit bei "Friends" total in Jennifer Aniston (53) verknallt gewesen sei! Damals habe er sie angerufen, um sie damit zu beeindrucken, zwei Rollen gelandet zu haben. Die Schauspielerin sei jedoch nicht auf seine Flirtversuche angesprungen und habe stattdessen vorgeschlagen, bloß Freunde zu bleiben. Darauf habe Matthew erwidert: "Wir können nicht bloß Freunde sein!"

Der Fernsehstar habe sich letztendlich mit ihrer Abfuhr abgefunden und akzeptierte während ihrer fortschreitenden Zeit als Kollegen das mangelnde Interesse seiner Angebeteten. Über ihre weitere Zusammenarbeit gab er preis: "Wir haben es geschafft, die Vergangenheit ruhen zu lassen und uns stattdessen darauf zu fokussieren, dass wir beide die besten Rollen in Hollywood bekommen haben." Einen Kuss gab es zwischen den beiden aber trotzdem – wenn auch bloß zwischen ihren Seriencharakteren Rachel und Chandler.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matthew Perry in "Friends"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de