Nach Flirt: Marvin Kleinen und Franzi zusammen auf Mallorca

Was geht bei Marvin Kleinen und Franziska Temme (27)? Die Reality-TV-Beauty war bei Are You The One – Reality Stars in Love Calvin Kleinens (30) Perfect Match. Für mehr hat es bei den beiden allerdings nicht gereicht. Nach dem Ende der Dreharbeiten ist die Blondine aber wohl dem Bruder des Partyhengstes nähergekommen. Marvin sprach sogar von einer wilden Hotelnacht – während von Franzis Seite aus keine ernsten Absichten vorhanden waren. Jetzt sind die beiden gemeinsam auf Mallorca.

In den Instagram-Storys der Reality-TV-Stars ist zu sehen, dass sie aktuell auf der spanischen Insel ihre Zeit verbringen. Gemeinsam mit unter anderem Pharrell Harell, Anna Iffländer, Micha (25) und Marc-Robin feiern die beiden ausgelassen im Bierkönig und erkunden die Insel. Trotz allem scheinen Marvin und Franzi sich also immer noch zu verstehen.

Immerhin war zumindest von der Seite des #CoupleChallenge-Teilnehmers mehr drinnen. "Wir haben uns dann immer wieder getroffen und es wurde sehr intim und intensiv zwischen uns. Da war schon so das gewisse Etwas", gestand Marvin über die Beziehung der beiden.

Anzeige

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Anzeige

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de