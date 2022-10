"Wilde Hotelnacht": Das lief bei Marvin Kleinen und Franzi

Was ging bei Franziska Temme (27) und Marvin Kleinen? Bei Are You The One – Reality Stars in Love waren die Blondine und Calvin Kleinen (30) ein Perfect Match – mehr wurde aus den zwei Influencern allerdings nicht. Dafür schien Franzi auch ein Auge auf Calvins Bruder geworfen zu haben. Bei der Reunion wusste Sophia Thomalla (33) zumindest, dass bei ihnen mehr lief. Marvin hat Promiflash jetzt verraten, was bei den beiden wirklich ging.

"Ich habe Franzi tatsächlich über meinen Bruder kennengelernt. Das war kurz nachdem beide von 'Are You The One?' wiederkamen", erklärte Marvin im Promiflash-Interview. Sie habe Calvin dann wegen eines Musik-Festivals besucht. "Anschließend sind wir noch in einen Klub, wo wir uns lange und gut unterhalten haben. Anschließend gab es eine wilde Hotelnacht, wo es auch zum ersten Kuss kam", verriet der Hottie weiter.

Auch im Anschluss brach der Kontakt zwischen Franzi und Marvin nicht ab. "Wir haben uns dann immer wieder getroffen und es wurde sehr intim und intensiv zwischen uns. Da war schon so das gewisse Etwas", gestand Marvin weiter über die Beziehung der beiden. Ein Paar seien die zwei dennoch nicht.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

