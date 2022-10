"The Voice of Germany": Diese Talente stehen im Finale!

Diese Talente haben es bis ins Finale geschafft! Seit einigen Wochen flimmert The Voice of Germany über die Bildschirme und sorgt mal wieder für eine Menge Begeisterung. Jede Woche kämpfen die Kandidaten von Runde zu Runde und versuchen die Jury um Mark Forster (39), Stefanie Kloß (37) und Rea Garvey (49) und Peter Maffay (73) zu überzeugen. Heute Abend war es so weit: Die vier Finalisten stehen fest!

Zunächst war Team Rea an der Reihe und das erste Ergebnis lautete: Tammo Förster ist weiter! Anschließend ging es mit dem Schützling von Stefanie weiter: Basti Schmidt konnte mit seiner Performance überzeugen und ist der zweite Finalist des Abends – Julian Pförtner wird an der Seite von Coach Peter ins Finale ziehen. Zuletzt konnte sich Anny Ogrezeanu über ihren Einzug in die letzte Runde freuen.

Im Laufe der Show kam es zu einem überraschenden Duett: Max Giesinger (34) und Michael Schulte (32) spielten ihre neue gemeinsame Single "More To This Life". Für die beiden war es nicht die erste Performance bei "The Voice": Max nahm 2012 an der Castingshow teil, während sein Kollege ein Jahr vorher sein Talent unter Beweis gestellt hatte.

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / Claudius Pflug Julian Pförtner bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Sat.1 Tammo Förster von "The Voice of Germany" singt

Anzeige

Getty Images Max Giesinger, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de