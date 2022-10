20. Geburtstag: Sarah Jessica Parker gratuliert ihrem Sohn

Sarah Jessica Parker (57) widmet ihrem Sohn einen süßen Post. Die Schauspielerin ist stolze Mutter von drei Kindern: Zusammen mit ihrem Mann Matthew Broderick (60) hat sie einen Sohn namens James Wilkie (20) und die Zwillingsmädchen Tabitha (13) und Marion (13). Normalerweise hält sie ihre Kids aus der Öffentlichkeit heraus, zuletzt begleiteten sie ihre Töchter aber zu einer Premiere. Jetzt wurde ihr ältester Nachwuchs schon 20 Jahre alt – und Sarah wurde deshalb ganz sentimental.

"Heute vor 20 Jahren verschoben sich die Platten. Alle Gefühle, die ich je gekannt hatte, wurden vertieft, vergrößert und in brillanten neuen Farben dargestellt", schrieb sie emotional zu Kinderbildern ihres Sohnes auf Instagram. Heute würden all die schönen Erinnerungen noch mal besonders stark hervortreten: "In all den glorreichen Formen, Veränderungen und Perspektiven, die du in unser Leben gebracht hast." Anschließend wünschte Sarah ihrem Sohn noch liebevoll alles Gute zum Ehrentag. "Ich liebe dich so sehr. xxx, Mama", schloss sie den süßen Beitrag.

Im vergangenen Dezember absolvierte James einen seltenen Auftritt auf dem roten Teppich mit seinen Eltern. Er begleitete sie zur Premiere des Sex and the City-Sequels And Just Like That. Im schicken schwarzen Anzug – im Partnerlook mit seinem Vater – posierte er für die Fotografen.

Sarah Jessica Parker und ihr Sohn James, April 2012

James Broderick, Sohn von Sarah Jessica Parker

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Premiere

