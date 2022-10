Julia Roberts will ihrer Tochter Hazel Beziehungstipps geben

Julia Roberts (55) möchte, dass ihre Tochter genauso glücklich in der Liebe wird wie sie! Der Hollywoodstar ist mit seinem Mann Danny Moder (53) Eltern dreier Kinder: die Zwillinge Hazel (17) und Phinnaeus (17) sowie ihren jüngsten Sohn Henry (15). Die Schauspielerin hält ihr Privatleben und ihre Kinder normalerweise aus der Öffentlichkeit. Jetzt gab der Pretty Woman-Darstellerin einen kleinen Einblick in ihr Familienleben und verriet, welche Datingtipps sie ihrer Tochter Hazel verraten möchte.

Im CBS News Interview erzählte die Amerikanerin von den romantischen Botschaften, die sie mit ihrem Partner Danny austauschte. Diese süßen Gesten möchte sie an ihre 17-jährige Tochter Hazel weitergeben. Julia plauderte aus, dass ihr Mann seit dem Anfang ihrer Beziehung Liebesbriefe an sie schrieb. "Danny und ich haben das schon immer gemacht. Sein erster Brief an mich war sieben Seiten lang", sagte Julia. Sie ergänzte, dass der Brief bis heute weggesteckt ist. Jedoch will sie die süße Botschaft eines Tages ihrer Tochter zeigen. "Ich will ihr sagen, dass sie auch nach so einer Person suchen soll, wenn es so weit ist", schwärmte sie.

Trotz einiger Liebesschwärmerei mit ihrem Mann im Netz spricht Julia nicht oft über ihre Familie. Im Harper's Bazaar erzählte sie jedoch von dem Moment, in dem ihre Kinder das erste Mal nach ihrem Job fragten. "Ich glaube nicht, dass sie jemals ein Gefühl für meinen Ruhm haben werden", reflektierte sie.

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

Instagram / modermoder Die Zwillinge von Julia Roberts

ActionPress Julia Roberts mit ihren Kindern

