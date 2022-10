Reunion? Kim Kardashian soll in regem Kontakt mit Pete sein

Gibt es doch ein Liebescomeback bei Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (28)? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Comedian beendeten ihre neunmonatige Romanze im August. Als Grund nannte Kim die anspruchsvollen Arbeitspläne der beiden TV-Stars und die damit verbundene räumliche Trennung die meiste Zeit über. Doch trotz allem scheint die Liebe des einstigen Traumpaares noch nicht ganz erloschen zu sein.

Ein Insider verriet jetzt The Sun: "Sie reden immer noch viel miteinander, sie sind gute Freunde und lachen viel – er hält zu ihr und sagt ihr, dass er für sie sofort in ein Flugzeug springen würde." Doch die Unternehmerin hat dennoch Zweifel. "Aber Kim denkt, dass das Leben jetzt einfach zu chaotisch ist und sie im Moment nichts Ernstes will – während er das offensichtlich will. Sie will ihn nicht hinhalten, sie will ihm nicht die Hoffnung geben, dass es eine Chance gibt, wenn sie weiß, dass es keine gibt."

Auch Kims Ex Kanye West (45) könnte sie davon abhalten, erneut öffentlich eine Beziehung mit dem Komiker einzugehen. Immerhin schoss der Rapper während der Beziehung immer wieder gegen Pete. So rappte der vierfache Vater unter anderem: "Du willst keine Spannungen, Junge, du willst nur Aufmerksamkeit. Ich werde in deinem Haus auftauchen, wenn du in meinen Kommentaren auftauchst."

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

