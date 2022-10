James Corden bezeichnet Abschied aus Amerika als "emotional"

James Corden (44) kommt nach Hause! Der Moderator machte erst vor wenigen Tagen reichlich Schlagzeilen, nachdem er in einem New Yorker Restaurant Mitarbeiter angeschrien haben soll. Anfang dieser Woche entschuldigte er sich in seiner Sendung "The Late Late Show" und erklärte sein Verhalten. Auch nach dieser Aussprache geht es dem Briten nicht wirklich besser. James steht jetzt bald ein emotionaler Abschied bevor!

Nach acht Jahren kommt die beliebte Late-Night-Show bald zu einem Ende. Gegenüber Good Morning Britain verriet James jetzt: "Es wird eine sehr emotionale Sache sein, das Kapitel zu beenden, aber ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe!". Doch auch bei dem Gedanken, Amerika bald zu verlassen, wurde er etwas rührselig. "Ich liebe es, wo wir wohnen und in Los Angeles zu sein. Aber wir wussten immer, dass es ein Abenteuer und kein endgültiges Ziel sein würde", erzählt James und betonte danach, sehr stolz darauf zu sein, aus Großbritannien zu kommen und das Land sein Zuhause zu nennen.

Erst im April dieses Jahres gab der Moderator bekannt, die lustige TV-Show auf dem Sender CBS im Jahr 2023 zu verlassen. Schon damals begründete er seinen Ausstieg damit, mehr Zeit mit seiner Familie in London verbringen zu wollen. "Es war eine wirklich schwierige Entscheidung zu gehen, weil ich so unheimlich stolz auf die Show bin", verriet er damals gegenüber Deadline.

Getty Images James Corden bei der Emmy-Afterparty in L.A. im September 2019

Getty Images James Corden, TV-Host

Getty Images James Corden bei der Premiere von "Cats"

