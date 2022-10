Katy Perry schmunzelt: Sie ist ihre eigene Doppelgängerin!

Katy Perry (38) wird darauf oft angesprochen! Die Sängerin ist nicht mehr nur auf der Bühne unterwegs, denn sie ist mittlerweile Mama einer Tochter. Gemeinsam mit dem Schauspieler Orlando Bloom (45) erfreut sie sich an der kleinen Daisy Dove Bloom (2). Auch wenn das Paar ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raushält, gibt es ab und an witzige Anekdoten von der kleinen Familie. Nun erzählte Katy: Sie wird für ihre eigene Doppelgängerin gehalten!

Im Gespräch mit The Cut schilderte sie nun eine witzige Situation. "Wir machen viele Mutter-Tochter-Aktivitäten. Ich war mit ihr beim Ballett und eine Frau meinte zu mir 'Oh mein Gott, du siehst einfach aus wie Katy Perry'", erzählte Katy – und das scheint ihr wohl öfter zu passieren. So werde die "Fireworks"-Interpretin schon oft erkannt. Jedoch dauert es wohl etwas, bis die Leute begreifen, dass sie tatsächlich der 38-Jährigen begegnet sind.

Allerdings wird sie nicht nur mit sich selbst verwechselt. Katy sieht nämlich auch der Schauspielerin Zooey Deschanel ziemlich ähnlich – und das nutzte sie in der Vergangenheit zu ihrem Vorteil. Als die Musikerin vor rund 18 Jahren nach Los Angeles gezogen ist, gab sie vor, Zoey zu sein, um in bekannte Klubs reinzukommen – und das mit Erfolg!

