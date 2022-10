Lala Kent ist nach der Trennung von Randall wieder glücklich

Lala Kent (32) erinnert sich an die Trennung von Randall Emmett zurück. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit und der Filmproduzent verlobten sich im Jahr 2018. Die beiden schienen sehr glücklich zusammen zu sein – und erwarteten sogar gemeinsamen Nachwuchs. Doch im Oktober 2021 wurde publik: Das Paar hat seine Beziehung beendet! Angeblich soll der Pokerspieler während der Schwangerschaft seiner Partnerin eine Affäre gehabt haben. Ein Jahr nach den Geschehnissen reflektierte Lala das Liebes-Aus nun in einem emotionalen Post.

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige nun ihre Gedanken mit ihren Fans. Dabei ließ sie durchblicken, wie sehr ihr die Trennung damals zu schaffen gemacht habe. "Ich wusste nicht, was meine Zukunft bringen würde. Ich habe durch den Stress und das Trauma 30 Pfund abgenommen", gab sie ehrlich zu. Lala sei total dankbar, dass sie von ihrer Familie nach dem Liebes-Aus so unterstützt wurde. Mittlerweile gehe es ihr auch endlich wieder besser: "Heute fühle ich mich glücklich."

Im November vergangenen Jahres hatte bereits ein Insider gegenüber Us Weekly verraten, dass das Liebes-Aus damals von der US-Amerikanerin ausgegangen sei. "Randall wollte sich nicht trennen", meinte die Quelle zu wissen. Angeblich habe der 51-Jährige sogar noch versucht, seine Ex-Verlobte zurückzugewinnen – jedoch ohne Erfolg.

Getty Images Lala Kent, "Vanderpump Rules"-Star

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

Getty Images Lala Kent, Reality-TV-Star

