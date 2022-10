Wirre Posts: Kanye West spricht von "unbekannten Kräften"

Was ist bei Kanye West (45) los? Der Rapper sorgt im Moment mit seinen Postings im Netz für Aufsehen. So äußerte er sich unter anderem antisemitisch, weshalb er Kooperationspartner wie Adidas verlor und viele Fans sich von dem Musiker abwandten. Doch die Schuld scheint der Ex von Kim Kardashian (42) nicht bei sich zu sehen. Jetzt wetterte er erneut im Netz: Kanye glaubt, dass eine höhere Kraft ihn zerstören will!

Auf Instagram teilte der vierfache Vater einen Post, in dem er sich auf den Verlust seiner Geschäftspartner zu beziehen scheint. Außerdem will er, dass seine Anschuldigungen und Äußerungen, die er in den vergangenen Wochen von sich gab, als falsch bewiesen werden sollen. "Die 'unbekannten Kräfte' versuchen, mein Leben wegen eines Tweets zu zerstören", schimpfte Kanye weiter.

Dieser seltsame Post reiht sich in eine ganze Reihe wirrer Äußerungen und Theorien ein. So behauptete Kanye etwa auch, dass George Floyd gar nicht durch Polizeigewalt verstorben sei, sondern wegen einer Drogenüberdosis. "Und als die einflussreichste Person auf diesem Planeten stelle ich das infrage", äußerte er etwa in einem Interview für TV Talk.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de