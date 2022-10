Als Löwenfamilie: Daniel Aminati posiert mit seinen Liebsten

Dieses Bild findet bestimmt einen besonderen Platz im Familienalbum! Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice begrüßten Ende August ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt: Charly Malika heißt die Tochter des Moderators und seiner Liebsten. Seitdem genießt der einstige Boyband-Star seine Vaterrolle in vollen Zügen und schwärmt gerne von seiner Kleinen. Jetzt hielten Daniel und Patrice einen niedlichen Moment fest.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 49-Jährige einen Schnappschuss von seiner Familie. "Bereit für Halloween... Nicht wirklich gruselig, aber zumindest verkleidet", scherzte er unter dem Beitrag. Als Löwen verkleidet lächelt das Dreiergespann in die Kamera. Die Kostümwahl sei alles andere als zufällig gewesen, wie Daniel stolz verkündete: "Das Sternzeichen unserer Tochter."

Vergangenen Monat hatte Daniel einige Eindrücke über die Geburt seiner Tochter geteilt und unter anderem verraten, dass er die Nabelschnur durchgeschnitten habe. "Die war ja so durchsichtig und transparent, die Nabelschnur... Das hätte ich mir so nie vorgestellt", gestand er ehrlich via Instagram. Der erste Anblick von seinem Baby habe ihn so sehr überwältigt, dass er aufgehört habe, die Geburt zu filmen: "Ich habe dann das Handy weggelegt, weil ich diesen Moment unbedingt live erleben wollte."

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter Charly

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Familie im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de