"Hart erarbeitet": Jamie Lee Curtis über ihre Mega-Karriere

Jamie Lee Curtis (63) lässt ihr Leben Revue passieren! Seit Jahren gilt die "Freaky Friday"-Darstellerin als erfolgreiche Schauspielerin und Autorin. Aber auch privat hat die US-Amerikanerin ihr großes Glück gefunden: Seit 1984 ist Jamie mit ihrem Mann Christopher Guest (74) verheiratet. Ihre Liebe zueinander krönten sie mit der Adoption ihrer zwei Töchter. Doch diese Karriere kommt nicht von ungefähr: Jamie offenbarte jetzt, wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist!

Während der Greatest Hits Radio-Show gab Jamie zu, dass sie einige Jahre brauchte, um sich selbst zu finden: "Das war hart erarbeitet, das hat eine Weile gedauert, also wenn man zurückblickt, gab es einige schlechte Haarschnitte [...] und einige Leute, mit denen ich vielleicht lieber nicht geschlafen hätte", witzelte die 63-Jährige. So gestand sie sich auch einige Fehler im Laufe der Jahre ein: "Das Leben ist wie ein Ratespiel, [...] und plötzlich kommt das zum Vorschein, was man ist. [...] Ich habe versucht, meinen eigenen Kopf zu finden, und es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn gefunden habe."

Aktuell ist Jamie in dem neuen Slasherfilm "Halloween Ends" auf der Leinwand zu sehen. Es ist allerdings der letzte Teil der berühmten Halloween-Reihe, denn die Horrorgeschichte rund um Laurie Strode und den Killer Michael Meyers ist nun zu Ende erzählt. Der Abschied ihrer Kultrolle fiel Jamie schwer, wie sie selbst verriet: "Ich musste verstehen, dass ich Laurie Strode das letzte Mal gesehen habe."

