Nach Geburt: Charlotte Crosby verrät den Namen ihrer Tochter

Charlotte Crosby (32) teilt nun weitere Details zu ihrem Baby! Vor zwei Wochen sind die britische TV-Bekanntheit und ihr Freund Jake Ankers Eltern einer Tochter geworden. Bis jetzt gab es nur kleine Updates der Neu-Mama wie einige Bilder aus dem Krankenhaus. Doch jetzt bekamen die Fans der ehemaligen Geordie Shore-Darstellerin nicht nur einen süßen Schnappschuss ihres Töchterchens zu sehen – Charlotte verriet den Fans auch den Namen ihres Kindes!

Auf Instagram postete die 32-Jährige ein Schwarz-Weiß-Bild ihres kleinen Mädchens. Auf dem Foto ist ihr Gesicht nicht zu sehen, dafür aber ihre übereinanderliegenden Hände. Charlotte teilte auch den Namen ihres Babys mit: "Alba Jean Ankers". Weiter schrieb sie in ihrem Post: "Unsere Herzen sind voll. Du hast uns eine ganz neue Bedeutung des Lebens gezeigt, mein kleines Mädchen. Du bist in jeder Hinsicht perfekt."

Viele Fans freuten sich über die süße Neuigkeit und gratulierten den frischgebackenen Eltern in den Kommentaren. "Glückwunsch an euch beide! Es ist so ein schöner Name", schrieb ein Follower. Eine andere Person fügte hinzu: "Alba ist so ein schöner Name. Ich liebe ihn."

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im Juni 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Mai 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Krankenhaus, Oktober 2022

