"Der Beste": Lindsay Lohan schwärmt von ihrem Ehemann Bader

Lindsay Lohan (36) scheint den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Im November 2021 hatte die rothaarige Schönheit ihre Fans mit der freudigen Neuigkeit überrascht, dass sie sich mit ihrem Partner Bader Shammas verlobt hat. Im vergangenen Juli bestätigte die "Mean Girls"-Darstellerin dann, dass sie dem Finanzexperten das Jawort gegeben hat, indem sie ihn im Netz als ihren Mann betitelte. Nun schwärmte Lindsay nur so von ihrem Gatten.

In einem Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe der Cosmopolitan sprach die 36-Jährige jetzt ausführlich über ihr Privatleben. Dabei fand Lindsay auch einige positive Worte für ihren Liebsten. So berichtete sie beispielsweise, dass ihr Partner sie auch in schwierigen Momenten immer unterstütze. "Ich habe einen wunderbaren Ehemann, der ein sehr ruhiger Mensch ist. Er ist einfach der Beste", schwärmte die Schauspielerin. Zudem gebe sein privates Umfeld dem Model Rückhalt. "Das ist die einzige Unterstützung, die ich wirklich brauche: Freunde, Familie und geliebte Menschen", versicherte sie gegenüber dem Magazin.

Wie glücklich Lindsay mit ihrem Bader ist, macht sie auch immer wieder im Netz deutlich. So teilt sie beispielsweise süße Pärchen-Pics oder macht ihrem Herzblatt kleine Liebeserklärungen. Erst im vergangenen Juli zeigte sie sich ganz entzückt von ihrem Partner: "Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich Glück und Anmut finden wollte und das alles zur gleichen Zeit."

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit ihrem Partner Bader Shammas im Juli 2022

