Niedlicher Blick: Hier strahlt Lindsay Lohan mit ihrem Mann

Lindsay Lohan (36) strahlt bis über beide Ohren! Für die Schauspielerin könnte es aktuell nicht besser laufen. Im November vergangenen Jahres teilte sie niedliche Neuigkeiten mit ihren Fans: Ihr Liebster Bader Shammas ging vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Wie ein Insider vor wenigen Wochen bestätigte, sind Lindsay und ihr Auserwählter bereits im Juli vor den Traualtar getreten. Im Netz machte Lindsay nun klar und deutlich, wie happy sie ist!

Via Instagram teilte Lindsay am Sonntag einen superseltenen Schnappschuss mit Bader und gab ihren Fans damit einen niedlichen Einblick in das Leben der frischgebackenen Eheleute. "Dieses Lächeln. Mein Mann", schrieb sie zu dem Foto, auf dem sich die beiden total verliebt in die Augen schauen. Wie es aussieht, hatte Bader das Pic der beiden bereits vorher in seiner Story veröffentlicht. Dabei scheint Lindsay in ihrem Liebsten ihr ganz großes Glück gefunden haben, wie ihr breites Lächeln verriet.

Wie ein Insider erst kürzlich gegenüber Hollywood Life ausplauderte, sollen Lindsay und Bader bereits über ihre nächsten Schritte gesprochen haben – denn die zwei Turteltauben wollen eine eigene Familie gründen. "Lindsay ist endlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie ein Baby großziehen kann. Sie wollte ein Baby, bevor sie Bader kennenlernte, und sie hat offen darüber gesprochen, dass sie adoptieren möchte", verriet die Quelle.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Juni 2021

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit ihrem Partner Bader Shammas im Juli 2022

