Mama in der Öffentlichkeit: Herzogin Meghan hat Schuldgefühl

Für Herzogin Meghan (41) ist es nicht immer leicht, als Mutter in der Öffentlichkeit zu stehen! Durch ihre Heirat mit Prinz Harry (38) wurde die gebürtige US-Amerikanerin schlagartig zu einem britischen Royal. Eine harte Umstellung für die einstige Suits-Darstellerin, denn plötzlich interessierte sich die ganze Welt für ihr Privatleben. Ein Grund mehr für das Paar, sich 2020 aus den Geschäften der Familie zurückzuziehen. Dennoch ist ihr ganzes Leben öffentlich und das sorgt bei Meghan immer noch für Schuldgefühle!

In ihrem Podcast "Archetypes" hatte Meghan zuletzt die kanadische First Lady Sophie Trudeau zu Gast – und mit ihr fühlt sie sich besonders verbunden. "Sie weiß, wie es sich anfühlt, Mutter und Partnerin in der Öffentlichkeit zu sein und wie die erdrückenden Erwartungen zu selbstauferlegten Schuldgefühlen führen können", erklärte sie. Die Herzogin von Sussex schwärmte aber auch von den kleinen Momenten mit ihren Kindern. So erzählte sie unter anderem, wie viel Freude sie an den "chaotischen Nachmittagen" mit Harry und den Kids habe.

Meghan ist bekanntermaßen eine richtige Löwenmutter, die ihren beiden Sprösslingen Lilibet Diana (1) und Archie Harrison (3) am liebsten jede Möglichkeit offenhalten möchte. Und das, obwohl sie zum britischen Königshaus gehören. Sollten die beiden später einmal in die Schauspielerei wollen, sei das für sie auch kein Problem, obwohl sie sich der Herausforderungen im Showbusiness wohl durchaus bewusst ist.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Getty Images Der kanadische Premierminister Justin Trudeau mit seiner Frau Sophie

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

