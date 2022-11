Bradley Cooper und Irina feiern Halloween mit Tochter Lea

Bradley Cooper (47) und Irina Shayk (36) genießen die Zeit mit ihrem Nachwuchs! Der Schauspieler und das Model waren insgesamt vier Jahre lang ein Paar, bevor sie im Juni 2019 ihr Liebes-Aus bekannt gaben. Aus ihrer Beziehung ging die gemeinsame Tochter Lea (5) hervor. Trotz der Trennung scheinen sich die einstigen Turteltauben aber noch gut zu verstehen. Sie verbringen aktuell viel Zeit miteinander. Auch an Halloween waren Bradley und Irina nun mit ihrem Kind unterwegs!

Paparazzi lichteten die drei am Montag auf ihrer Süßes-oder-Saures-Tour in New York ab. Passend zu Halloween durften dabei natürlich auch Kostüme nicht fehlen. Auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist Bradley als Bär verkleidet. Irina entschied sich für einen Look im Bettie-Page-Style. Die kleine Lea trug dagegen ein rosafarbenes Prinzessinnenkleid. An dem Abend schien die Familie jedenfalls viel Spaß zu haben. Auf den Fotos halten die Eltern ihren Nachwuchs an den Händen und wirken total entspannt.

In den vergangenen Monaten wurden der "American Sniper"-Star und die 36-Jährige immer wieder zusammen gesichtet. Wie Just Jared berichtete, besuchten die beiden erst vor wenigen Tagen gemeinsam die Party der Marke Self Portrait. Ob Bradley und Irina wohl nur gute Freunde sind oder da doch wieder mehr läuft?

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de