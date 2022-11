Wird ernst: Sascha trifft "Bauer sucht Frau"-Lorettas Eltern

Sascha muss sich Lorettas Eltern stellen! Bei Bauer sucht Frau lernen sich der Straßenbahnmechaniker und die Pferdewirtschaftsmeisterin gerade näher kennen. Um die Zeit voll und ganz mit dem 37-Jährigen nutzen zu können, hatte die TV-Bäuerin sogar seinen Konkurrenten nach Hause geschickt. Die 32-Jährige will sich aber nicht nur auf ihre eigene Einschätzung verlassen. Deshalb wurde Sascha nun bereits Lorettas Eltern vorgestellt!

In der neuen Folge trafen die beiden Lorettas Eltern Ilona und Fritz Gerhard zum gemeinsamen Grillen. Zuvor musste sich Sascha aber noch einem Kreuzverhör mit Lorettas Vater stellen. "Als Papa hat man eine gewisse Fürsorgepflicht und Loretta liegt mir sehr am Herzen. Von daher glaube ich, ist es normal, dass ich auch versuche, parallel dazu Sascha ein bisschen kennenzulernen", erklärte Fritz. Sein potenzieller Schwiegersohn hoffte, bei dem Gespräch gut abzuscheiden – konnte das Ganze am Ende aber schwer einschätzen. "Ich weiß nicht, wie ich beim Vater angekommen bin. Keine Ahnung", fasste Sascha zusammen.

Dabei hat er keinerlei Grund zur Sorge. "Sascha erscheint mir als ein Typ, der sehr aufgeschlossen ist. Er ist sehr naturverbunden, was uns natürlich entgegenkommt", schätzte Fritz ihn im Interview ein. Er und seine Frau würden allerdings nur Ratschläge geben und keine Entscheidungen treffen. "Wie sich das dann weiterentwickelt, das liegt in ihren Händen, nicht in meinen", betonte Fritz.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL Loretta Gruber beim Einzeldate mit Michael und Sascha

RTL Loretta und Sascha bei "Bauer sucht Frau"

RTL Loretta und Sascha bei "Bauer sucht Frau"

