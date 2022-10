Sklaven, Urin & Co.: "Prince Charming"-Boys im Fetisch-Talk!

Bei Prince Charming wurde es jetzt so richtig schlüpfrig! Fabian Fuchs sucht im Rahmen der schwulen Datingshow auf der griechischen Insel Rhodos nach seinem Traummann. Dabei kommt bei den Gruppen- und Einzeldates natürlich auch immer wieder das Thema Sex auf. Doch jetzt wurde es zum ersten Mal so richtig kinky: Fabian und Co. packten vor laufender Kamera total offen über ihre Fetische aus!

Beim Gruppendate in Folge fünf wollte Fabian von seinen Kandidaten wissen, welche Sexspielzeuge sie zu Hause haben – und auch der Prinz selbst ist in Sachen Erotik gut ausgestattet. "Ich habe über die Jahre einiges angesammelt", betonte der Geschäftsmann und fragte den Kandidaten Leon dann: "Also, wenn ich dich mal mit so einem Hundehalsband abholen würde – an der Leine?" Der Berliner genieße dabei vor allem die Kontrolle. "Ich habe also jetzt schon mal ab und zu Leute an die Leine genommen", gewährte er einen Einblick in sein Intimleben.

Und auch der Kandidat Joel hat in Sachen Fetisch so einige Vorlieben! "Ich habe zwei Sklaven", erklärte er in der Männervilla und fügte hinzu: "Dann habe ich noch einen, der mir Schuhe kauft, ich trage die und dann kriege ich eine dreistellige Summe dafür." Zudem habe ihm dieser Sklave 300 Euro dafür bezahlt, dass Joel in seinen Porsche uriniert – er fasste zusammen: "Ich habe auf den Fahrersitz gepisst, er hat sich reingesetzt und ist gefahren".

Die "Prince Charming"-Kandidaten 2022

Prince Charming Fabian Fuchs

Joel, "Prince Charming"-Kandidat

