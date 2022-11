Krise bei US-Bachelorette Gabby Windey und ihrem Verlobten?

Gehen Gabby Windey (31) und Erich Schwer getrennte Wege? Erst im September war zu sehen, dass sich die ehemalige Rosenverteilerin und der Sieger im Finale von The Bachelorette tatsächlich verlobten. Obwohl der Unternehmer zunächst noch Zweifel hatte, ging er in der letzten Folge vor ihr auf die Knie und stellte die Fragen aller Fragen. Doch ist der Zauber jetzt schon wieder verflogen? Nun äußerte sich Gabby zu den Trennungsgerüchten um sie und Erich.

Weil die 31-Jährige bei "Dancing with the Stars" angemerkt hatte, dass ihr Partner sie aus der Ferne unterstütze, machten sich einige Fans Sorgen und spekulierten über eine Krise. Im Interview mit Fox News Digital erklärte sie nun: "Das Leben ist im Moment für uns beide sehr anstrengend, deshalb verstehe ich die Sorge." Ein Liebes-Aus bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit jedoch nicht. "Wir widmen uns einfach weiterhin unseren jeweiligen Interessen und unterstützen uns gegenseitig aus der Ferne", betonte Gabby stattdessen.

Auch im Netz wurde es zuletzt ruhig um die beiden. Schon seit Mitte Oktober haben Gabby und Erich kein gemeinsames Foto mehr gepostet. In seiner Instagram-Story machte der 29-Jährige aber immerhin deutlich, dass er sie in ihrer "Dancing with the Stars"-Teilnahme unterstützt. In einem Screenshot zeigte er, dass er stets für Gabby gevotet hat.

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und Erich Schwer im Oktober 2022

Instagram / gabby.windey Gabby Windey, ehemalige US-Bachelorette

Instagram / erich_schwer Erich Schwer, "The Bachelorette"-Sieger

