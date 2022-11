"F*ck dich": Britney Spears rechnet mit Vater Jamie ab!

Britney Spears (40) lebt inzwischen seit rund einem Jahr wieder ein freies Leben! Die US-amerikanische Popsängerin befand sich zuvor für mehr als 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears: Während dieser langen Zeit sei die "Womanizer"-Interpretin laut eigenen Aussagen von ihrer eigenen Familie tyrannisiert, kontrolliert und ausgenutzt worden. Aus diesem Grund schießt sie seit dem Ende der gesetzlichen Betreuung immer wieder scharf gegen den 70-Jährigen. Jetzt teilte Britney erneut ordentlich gegen ihren Vater Jamie aus!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Britney jetzt einen Text, mit dem sie ordentlich mit ihrem Vater abrechnet. "Ich muss sagen, kein Teil mehr deines Sklaven-Programms zu sein, hat mein Leben verändert", betonte die "Toxic"-Sängerin und fügte hinzu: "Wie auch immer, ich wollte dir einfach nur ein besonders herzliches 'F*ck dich' ausrichten." Seit dem Ende der jahrelangen Vormundschaft sei sie endlich ein "gleichberechtigter Mensch".

Seit sich Britney ihre Selbstständigkeit zurück erkämpft hat, genießt sie ihr Leben wieder in vollen Zügen – und erfreut sich auch an den kleinen Dingen im Alltag. "Dad, ich kann jetzt in Spas gehen", freute sich die 40-Jährige unter anderem und berichtete zudem: "Dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal Bargeld mit meiner Karte abheben."

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2022

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

Getty Images Britney Spears, Februar 2017

