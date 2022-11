Letzte Schwangerschaftstage: Romee Strijd zeigt Babybauch!

Romee Strijd (27) genießt ihre letzten Tage als Schwangere wohl in vollen Zügen! Die ehemalige Victoria's Secret-Beauty und ihr Verlobter Laurens van Leeuwen (31) erwarten im Moment ihr zweites Kind: Nach ihrem Töchterchen Mint dürfen sie sich erneut auf ein kleines Mädchen freuen. Allzu lange muss sich das Paar auch nicht mehr gedulden, bis es sein Wunder in den Armen halten kann. Kurz vor der Geburt präsentierte Romee jetzt noch einmal ihren kugelrunden Babybauch!

In ihrer Instagram-Story teilte Romee jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihre gewölbte Körpermitte im Profil perfekt in Szene setzt: In dem Video posiert die Zweifach-Mama in spe in einem Badezimmer vor dem Spiegel – und dabei betont sie ihren Babybauch in einem hautengen Bandeau-Top und schwarzen Leggings. Den lässigen Schwangerschaftslook rundet sie in der Aufnahme mit einem lockeren Dutt, einem Paar Ohrringe sowie mit minimalistischen Armbändern ab.

Womöglich könnte das die letzte Babybauch-Aufnahme von Romee sein, die die Fans zu Gesicht bekommen. Schon Ende Oktober hat die Blondine nämlich verdeutlicht, dass sich ihre Schwangerschaft allmählich dem Ende zuneigt. "Wir können jeden Moment eine vierköpfige Familie sein", hat sie zu diesem Zeitpunkt auf der Social-Media-Plattform betont.

Instagram / romeestrijd Laurens van Leeuwen und Romee Strijd, Oktober 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im November 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen und Tochter Mint

