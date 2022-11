Matthew Perrys Biografie: Wie findet es der "Friends"-Cast?

Der Friends-Cast ist ein eingeschweißtes Team! Die Darsteller um Jennifer Aniston (53), Matthew Perry (53), Lisa Kudrow (59), Courteney Cox (58), Matt LeBlanc (55) und David Schwimmer (56) verbindet dank der jahrelangen Zusammenarbeit eine enge Freundschaft. Darüber spricht Matthew in seiner Biografie. In dem Buch schreibt er aber auch offen über seine Erfahrungen mit Drogen. Doch was halten eigentlich seine "Friends"-Kollegen von Matthews Offenheit?

"Selbst nach all den Jahren haben die Darsteller immer noch ein starkes Gefühl der Loyalität zueinander", erklärte ein Insider HollywoodLife. Jeder habe Matthew bei seinem Weg unterstützt und sei ein Teil dieser Geschichte. Außerdem habe der 53-Jährige ja auch keine intimen Details aus dem Leben seiner Kollegen verraten, sondern es gehe ausschließlich um ihn selbst. Am Zusammenhalt der Gruppe dürften seine offenen Worte also nichts ändern.

Die große Reunion des "Friends"-Casts, die im April 2021 gedreht wurde, soll für Matthew besonders schwer gewesen sein, da er dem Alkohol gerade erst abgeschworen hatte. Doch nun könnten sie sich wieder öfter sehen: "Die Gruppe kommt selten zusammen, aber jetzt, da es Matthew wieder besser geht, hoffen alle, dass er sich mehr mit ihnen trifft. Sie sorgen sich um ihn und drücken ihm die Daumen."

