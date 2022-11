Nach Negativschlagzeilen: Kanye West macht 30-tägige Kur

Kanye West (45) will sich offenbar erst einmal zurückziehen! Der Rapper sorgte in den vergangenen Wochen mit einigen kontroversen Aussagen für negative Schlagzeilen. Er äußerte sich nicht nur antisemitisch, sondern zweifelte sogar die Todesursache von George Floyd an, der im Jahr 2020 durch Polizeigewalt gestorben war. Zahlreiche Kooperationspartner wie die Marke Balenciaga beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Musiker. Doch zeigt Ye nun etwa Reue? Er kündigte jetzt an, eine 30-tägige Kur machen zu wollen.

Auf Twitter informierte der 45-Jährige seine Community nun über sein Vorhaben. "Ich mache eine 30-Tage-Kur", notierte er. Während dieser Auszeit wolle er unter anderem auf Sex, Alkohol und Pornos verzichten. Doch damit nicht genug: Ye stellte zudem klar, dass er sich selbst ein Schweigegelübde auferlegt habe. "Ich spreche einen Monat lang mit niemandem", schrieb er in seinem Tweet.

Ob der "Believe What I Say" sich wirklich daran hält, bleibt fraglich. Nach seiner Ankündigung setzte Ye bereits elf weitere Postings ab, in denen unter anderem dem Basketballer Kyrie Irving seine Unterstützung zusicherte. Der NBA-Star hatte in den vergangenen Wochen ebenfalls mit antisemitischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt.

Getty Images Kanye West im Oktober 2022 in Paris

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

