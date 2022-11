Christina Applegate wird mit Walk-of-Fame-Stern geehrt!

Christina Applegate (50) wird eine große Ehre zuteil! Die US-Amerikanerin hatte ihre Karriere schon als Kind in zahlreichen TV-Werbespots gestartet. Den Durchbruch schaffte die Blondine schließlich Ende der 80er durch die Serie "Eine schrecklich nette Familie" an der Seite von Ed O’Neill (76). Zahlreiche Preise und Auszeichnungen konnte sie seitdem ergattern und steht weiterhin für Serien und Filme vor der Kamera. Jetzt soll Christina für ihr Wirken in Hollywood mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt werden!

Das gab die Hollywood Chamber of Commerce, die die Touristenmeile betreibt, nun auf Instagram bekannt. Demnach werde Christina bereits am 14. November ihre sternförmige Plakette auf dem weltberühmten Gehweg verliehen – ihre Fans können das in einem Livestream verfolgen. Laut der Webseite des Instituts sollen unter anderem ihre früheren "Eine schrecklich nette Familie"-Co-Stars Katey Sagal (68) und David Faustino Reden für die Schauspielerin halten.

Für Christina dürfte die Ankündigung ein Lichtblick in einer schweren Zeit sein. Erst vor gut einem Jahr hatte die 50-Jährige publik gemacht, dass sie unter Multipler Sklerose leidet – einer Nervenkrankheit, die ihr schwer zusetzt. Durch die Erkrankung kann Christina aktuell nur an einem Stock gehen und nahm zuletzt gut 18 Kilo zu.

United Archives GmbH/ Action Press Christina Applegate, Katey Sagal, Ed O'Neill und David Faustino in "Eine schrecklich nette Familie"

Getty Images Christina Applegate bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Christina Applegate, 2016

