"Eifersüchtig": Lindsay Lohan beneidet heutige Generation

Lindsay Lohan (36) äußert sich ehrlich! 1998 feierte sie ihren Durchbruch mit dem Film "Ein Zwilling kommt selten allein", der sie über Nacht zum Kinderstar machte und in die hohe Liga der Schauspieler katapultierte. Doch nach ihrem Erfolg folgten zahlreiche Skandale, weshalb Lindsay ein beliebtes Ziel der Paparazzi geworden war. Seit einigen Jahren hat die Schauspielerin der Filmbranche den Rücken zugekehrt. Jetzt erzählte sie, dass sie die heutige Generation wegen Social Media beneidet.

Im Interview mit der Cosmopolitan UK sprach die 36-Jährige über das Thema Social Media und weshalb sie die jungen Leute bewundert. "Als ich in diesem Geschäft anfing, hatte keiner von uns ein Mitspracherecht, wie wir unsere eigene Geschichte kontrollieren können. Es gab Paparazzi-Fotos, und die Leute haben sie weiterverbreitet", sagte sie. Lindsay finde es gut, dass Menschen heutzutage selbst entscheiden können, was von ihnen veröffentlicht wird. "Ich bin ein bisschen eifersüchtig, weil ich das nicht hatte. Ich versuche aber so gut es geht mitzuhalten" , so die Schauspielerin.

Lindsay kehrt diesen Winter nach einer längeren Pause auf die große Leinwand zurück. Sie spielt in dem Netflix-Film "Falling For Christmas" eine verwöhnte Erbin, die nach einem Skiunfall an Amnesie leidet. Bereits zuvor postete sie einen Schnappschuss einer Szene auf Instagram, welcher jedoch stark von den Fans wegen ihres veränderten Aussehens kritisiert wurde.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2021

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Netflix Lindsay Lohan und Chord Overstreet in einer Netflix-Produktion

